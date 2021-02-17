Bursluluk sınavı ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru Bursluluk sınavına katılım sağlamak isteyen öğrencileri harekete geçirdi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 8 Şubat'ta başladı. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? İşte Bursluluk sınavı konuları ve sınav tarihi...
Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl gerçekleştirilecek olan İOKBS sınavı başvuruları ile ilgili detayları paylaştı. 5,6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıfların katılacağı sınavlara ilişkin bilgiler belli oldu.
Bursluluk sınavı ne zaman?
Bursluluk sınavı 25 Nisan 2021, Saat: 10.00'da uygulanacak.
Bursluluk sınavı son günü ne zaman?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 8-26 Şubat tarihleri arasında alınacak. Sınavlara katılmak isteyen adaylar bu tarihler arasında başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler.