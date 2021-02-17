  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Bursluluk sınavı ne zaman?
Eğitim

Bursluluk sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru Bursluluk sınavına katılım sağlamak isteyen öğrencileri harekete geçirdi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 8 Şubat'ta başladı. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? İşte Bursluluk sınavı konuları ve sınav tarihi...

Yeniakit Publisher
2021-02-17 22:21:00 -
Bursluluk sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl gerçekleştirilecek olan İOKBS sınavı başvuruları ile ilgili detayları paylaştı. 5,6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıfların katılacağı sınavlara ilişkin bilgiler belli oldu.

Bursluluk sınavı ne zaman?

Bursluluk sınavı 25 Nisan 2021, Saat: 10.00'da uygulanacak.

Bursluluk sınavı son günü ne zaman?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 8-26 Şubat tarihleri arasında alınacak. Sınavlara katılmak isteyen adaylar bu tarihler arasında başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için beklentisini açıkladı! Dikkat çeken iddia
Ekonomi

Altın için beklentisini açıkladı! Dikkat çeken iddia

Kuyum Esnafı İlhami Yazıcı, altın yatırımcılarına 2021 ortalarında ons altının tekrar 2 bin dolar üzerine çıkabileceğini belirtti. ..
Azerbaycan'dan yeni Türkiye kararı!
Dünya

Azerbaycan'dan yeni Türkiye kararı!

Azerbaycan Milli Petrol Şirketi SOCAR'ın Pazarlama ve Yatırımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Elşad Nasirov, Avrupa'ya Trans Anadolu Doğal Gaz ..
Uşak'ta karbonmonoksitten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Yerel

Uşak'ta karbonmonoksitten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Uşak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay