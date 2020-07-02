Bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekir? 2020 İOKBS bursluluk kaç netle kazanılır?

2020 Bursuluk sınavına girecek öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı değerlendirmeye odaklandı. Bakanlığın açıkladığı taban ve tavan puanlar arasında yer alan öğrenciler, yeni adıyla İOKBS olarak açıklanan bursluluk sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı.

5.sınıf öğrencileri diğer çocuk kontenjanı için 466,633 puan ile geçen sene bursluluk sınavını kazanmıştır. Bu puanı taban puan kabul ederek net hesaplaması yapalım.

5. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan: 466,633

6. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 461,70

7. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 460,874

8. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 475,315

9. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 439,315

10. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 433,645

11. Sınıf Diğer Çocuk Kontenjanı için Puan : 442,103

İOKBS bursluluk sınavına kimler başvurabilir?

İlköğretim( 5,6,7,8) ve Ortaöğretim öğrencilerine(9,10,11) eğitim süreçlerinde maddi yardımda bulunmak amacıyla yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavına başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerin bazı başvuru kriterlerini yerine getirmesi gerekiyor. İOKBS sınavı başvuru şartları şunlar:

-Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak

-Sınıf tekrarı yapmamış olmak

-Sınavın gerçekleştiği yıl içerisinde okul değiştirmeye yönelik ceza almamış olmak

-Ailenin yıllık olarak kazandığı ücretin, belirlenen yıllık ücretten düşük olması.