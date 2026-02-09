Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? İOKBS başvuru ekranı

  • İSTANBUL
Maddi destekle eğitimini sürdürmek isteyen binlerce öğrenci ve velinin beklediği bursluluk sınavı için takvim netleşti. Peki, 2026 İOKBS başvuruları ne zaman yapılacak, sınav hangi tarihte uygulanacak?

Milli Eğitim Bakanlığının sınav uygulama takvimini duyurmasının ardından, ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yeniden gündeme geldi. 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflar ile hazırlık, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin katılabildiği sınav için başvuru süreci ve sınav tarihi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.  Peki, başvuruların nereden nasıl yapılacak?

 

İOKBS başvuruları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2026 yılı bursluluk sınavı başvuruları 9 Şubat ile 11 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak.

 

Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin işlemleri, okul müdürlükleri tarafından 13 Mart 2026 saat 17.00’ye kadar sistem üzerinden onaylanacak. Süresi içinde gerekli belgeleri teslim etmeyen öğrencilerin başvuruları geçerli sayılmayacak.

 

Bursluluk sınavı 2026 ne zaman yapılacak?

2026 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 26 Nisan 2026 Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleştirilecek. Sınav, her yıl olduğu gibi aynı gün ve eş zamanlı olarak uygulanacak.

