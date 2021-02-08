Bursluluk sınavı başvuru formu ile ilgili ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Bursluluk sınavı 2021 başvuruları başladı! MEB İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman, başvurular nasıl yapılır?

Bursluluk sınavı 2021 İOKBS nasıl başvurulur?

Bursluluk sınavı başvuruları 08-26 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak. Başvurular, 26 Şubat'a kadar alınacak.Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.

Bursluluk sınavı başvuruları "http://www.meb.gov.tr" ya da "https://e-okul.meb.gov.tr" internet adreslerinden gerçekleştirilecek.