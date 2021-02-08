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Eğitim Bursluluk sınavı 2021 İOKBS nasıl başvurulur?
Eğitim

Bursluluk sınavı 2021 İOKBS nasıl başvurulur?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı sınav takvimi sonrasında 2021 Bursluluk sınavı başvuruları ile ilgili araştırmalar sürüyor. MEB İOKBS bursluluk sınavı başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak, şartlar neler?

Yeniakit Publisher
2021-02-08 22:49:00 -
Bursluluk sınavı 2021 İOKBS nasıl başvurulur?

Bursluluk sınavı başvuru formu ile ilgili ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Bursluluk sınavı 2021 başvuruları başladı! MEB İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman, başvurular nasıl yapılır?

Bursluluk sınavı 2021 İOKBS nasıl başvurulur?

Bursluluk sınavı başvuruları 08-26 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak. Başvurular, 26 Şubat'a kadar alınacak.Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.

Bursluluk sınavı başvuruları "http://www.meb.gov.tr" ya da "https://e-okul.meb.gov.tr" internet adreslerinden gerçekleştirilecek.

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