Bursluluk sınav başvurusu ne zaman sona erecek? İOKBS bursluluk sınavında hangi konular çıkacak?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları başladı. İOKBS'ye 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrencilerin girdiği İOKBS bursluluk sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler Bursluluk sınav başvurusu ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? ilköğretim ve ortaöğretim bursluluk sınavına girecek öğrencilerin hangi konulardan sorumlu olacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın ne zaman yapılacağını açıkladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak. İOKBS bursluluk sınav başvurular, 26 Şubat'a kadar alınacak.
Bursluluk sınavı için başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak. İOKBS bursluluk sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.
5. sınıf bursluluk sınavı konuları
5. Sınıf Bursluluk Sınavı Türkçe Konuları
1. Anlam Bilgisi
1.1. Sözcükte Anlam
Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam
Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Kelimeler
Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
Deyimler
Atasözleri
1.2. Cümlede Anlam
Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
Amaç-Sonuç Cümleleri
Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
Karşılaştırma Cümleleri
Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
Örtülü Anlam
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri
Cümlede Anlam İlişkileri (Eş, Yakın ve Zıt Anlamlı Cümleler)
Cümle Yorumlama (Cümlenin Konusu, Ana Fikri, Cümleden Çıkarılabilecek / Çıkarılamayacak Yargılar, Cümle Tamamlama / Oluşturma, Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler)
1.3. Parçada Anlam
Paragrafın Anlam Yönü (Paragrafta Ana Düşünce, Paragrafta Konu, Başlık, Anahtar Kelimeler, Soru, Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu)
Paragrafın Yapı Yönü (Paragrafın Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama, Paragrafı İkiye Bölme, Paragrafın Akışını Bozan Cümle, Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme)
Görsel Yorumlama
Harita ve Kroki Okuma
Tablo ve Grafik Okuma
Karikatür Okuma
2. Yazım Bilgisi
Harfler
Yazım (İmla) Kuralları (Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler, Sayıların Yazımı, “de” ve “ki” Bağlaçlarının Yazımı, “mi” Ekinin Yazımı, Yazımı Karıştırılan Sözcükler)
Noktalama İşaretleri (Nokta, Virgül, İki Nokta, Noktalı Virgül, Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Tırnak İşareti, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi)
3. Dil Bilgisi
Kök (İsim ve Fiil Kökleri)
Ek (Yapım Ekleri ve Çekim Ekleri)
Ses Türemesi (Ünlü Türemesi – Ünsüz Türemesi)
Ses Düşmesi (Ünlü Düşmesi – Ünsüz Düşmesi)
Ünsüz Benzeşmesi
Ünsüz Yumuşaması
Ünlü Daralması
4. Metin Türleri ve Söz Sanatları
Söz Sanatları (Benzetme, Kişileştirme)
Yazı (Metin) Türleri (Hikâye, Fabl, Masal, Haber, Anı, Günlük, Mektup, Şiir)
5. Sınıf Bursluluk Sınavı Matematik Konuları
1. SAYILAR VE İŞLEMLER
Doğal Sayılar
Doğal Sayılarla İşlemler
Kesirler
Kesirlerle İşlemler
Ondalık Gösterim
Yüzdeler
2. GEOMETRİ VE ÖLÇME
Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
Üçgen ve Dörtgenler
5. Sınıf Bursluluk Sınavı Fen Bilimleri Konuları
5. sınıf bursluluk sınavında çıkacak fen bilimleri dersi konuları:
1. Ünite – Güneş, Dünya ve Ay
2. Ünite – Canlılar Dünyası
3. Ünite – Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme
4. Ünite – Madde ve Değişim
5. Ünite – Işığın Yayılması
5. Sınıf Bursluluk Sınavı Sosyal Bilgiler Konuları
1. BİREY VE TOPLUM (Öğrenme Alanı)
2. KÜLTÜR VE MİRAS (Öğrenme Alanı)
3. İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER (Öğrenme Alanı)
4. BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM (Öğrenme Alanı)
5. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM (Öğrenme Alanı)
5. Sınıf Bursluluk Sınavı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
1. ALLAH İNANCI
2. RAMAZAN VE ORUÇ
3. ADAP VE NEZAKET
4. HZ. MUHAMMED (s.a.v.) VE AİLE HAYATI
6. Sınıf Bursluluk Sınavı Türkçe Konuları
1. Anlam Bilgisi
1.1. Sözcükte Anlam
Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam
Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Kelimeler
Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
Deyimler
Atasözleri
1.2. Cümlede Anlam
Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
Amaç-Sonuç Cümleleri
Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
Karşılaştırma Cümleleri
Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
Örtülü Anlam
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri
Cümlede Anlam İlişkileri (Eş, Yakın ve Zıt Anlamlı Cümleler)
Cümle Yorumlama (Cümlenin Konusu, Ana Fikri, Cümleden Çıkarılabilecek / Çıkarılamayacak Yargılar, Cümle Tamamlama / Oluşturma, Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler)
1.3. Parçada Anlam
Anlatım Biçimleri (Betimleme, Öyküleme, Açıklama, Tartışma)
Düşünceyi Geliştirme Yolları (Tanımlama, Karşılaştırma, Örnekleme, Tanık Gösterme, Benzetme, Sayısal Verilerden Yararlanma)
Anlatıcı Türleri (Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım, Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım)
Paragrafın Anlam Yönü (Paragrafta Ana Düşünce, Paragrafta Konu, Başlık, Anahtar Kelimeler, Soru, Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu)
Paragrafın Yapı Yönü (Paragrafın Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama, Paragrafı İkiye Bölme, Paragrafın Akışını Bozan Cümle, Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme)
Tablo ve Grafik İnceleme
Görsel Yorumlama
2. Yazım Bilgisi
Yazım (İmla) Kuralları (Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler, Sayıların Yazımı, Birleşik Kelimelerin Yazımı, Kısaltmaların Yazımı, Bazı Bağlaç ve Eklerin Yazımı, Yazımı Karıştırılan Sözcükler)
Noktalama İşaretleri (Nokta,Virgül, İki Nokta, Noktalı Virgül, Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Tırnak İşareti, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi)
3. Dil Bilgisi
Ek (Yapım Ekleri ve Çekim Ekleri)
Yapı Bakımından Sözcükler (Basit, Türemiş ve Birleşik Sözcükler)
İsim
Sıfat
Tamlamalar (İsim Tamlaması, Sıfat Tamlaması)
Zamir
Edat
Bağlaç
Ünlem
4. Edebi Türler ve Söz Sanatları
Söz Sanatları (Konuşturma, Karşıtlık)
Yazı (Metin) Türleri (Anı, Mektup, Tiyatro, Gezi yazısı, Hikâye)
Şiirde Ahenk Unsurları (Ölçü, Uyak, Redif)
6. Sınıf Bursluluk Sınavı Matematik Konuları
1. SAYILAR VE İŞLEMLER
Doğal Sayılarla İşlemler
Çarpanlar ve Katlar
Kümeler
Tam Sayılar
Kesirlerle İşlemler
Ondalık Gösterim
Oran
2. CEBİR
Cebirsel İfadeler
3. GEOMETRİ VE ÖLÇME
Açılar
4. VERİ İŞLEME
Veri Toplama ve Değerlendirme
Veri Analizi
6. Sınıf Bursluluk Sınavı Fen Bilimleri Konuları
1. Ünite – Güneş Sistemi ve Tutulmalar
2. Ünite – Vücudumuzdaki Sistemler
3. Ünite – Kuvvet ve Hareket
4. Ünite – Madde ve Isı
5. Ünite – Ses ve Özellikleri
6. Sınıf Bursluluk Sınavı Sosyal Bilgiler Konuları
1. BİREY VE TOPLUM (Öğrenme Alanı)
2. KÜLTÜR VE MİRAS (Öğrenme Alanı)
3. İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER (Öğrenme Alanı)
4. BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM (Öğrenme Alanı)
5. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM (Öğrenme Alanı)
6. Sınıf Bursluluk Sınavı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
1. PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI
2. NAMAZ
3. HZ. MUHAMMED’in (s.a.v.) HAYATI
4. ZARARLI ALIŞKANLIKLAR