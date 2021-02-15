Bursluluk sınav başvurusu ne zaman sona erecek? İOKBS bursluluk sınavında hangi konular çıkacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın ne zaman yapılacağını açıkladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak. İOKBS bursluluk sınav başvurular, 26 Şubat'a kadar alınacak.

Bursluluk sınavı için başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak. İOKBS bursluluk sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.

5. sınıf bursluluk sınavı konuları

5. Sınıf Bursluluk Sınavı Türkçe Konuları

1. Anlam Bilgisi

1.1. Sözcükte Anlam

Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam

Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Kelimeler

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

Deyimler

Atasözleri

1.2. Cümlede Anlam

Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri

Amaç-Sonuç Cümleleri

Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri

Karşılaştırma Cümleleri

Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler

Örtülü Anlam

Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

Cümlede Anlam İlişkileri (Eş, Yakın ve Zıt Anlamlı Cümleler)

Cümle Yorumlama (Cümlenin Konusu, Ana Fikri, Cümleden Çıkarılabilecek / Çıkarılamayacak Yargılar, Cümle Tamamlama / Oluşturma, Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler)

1.3. Parçada Anlam

Paragrafın Anlam Yönü (Paragrafta Ana Düşünce, Paragrafta Konu, Başlık, Anahtar Kelimeler, Soru, Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu)

Paragrafın Yapı Yönü (Paragrafın Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama, Paragrafı İkiye Bölme, Paragrafın Akışını Bozan Cümle, Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme)

Görsel Yorumlama

Harita ve Kroki Okuma

Tablo ve Grafik Okuma

Karikatür Okuma

2. Yazım Bilgisi

Harfler

Yazım (İmla) Kuralları (Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler, Sayıların Yazımı, “de” ve “ki” Bağlaçlarının Yazımı, “mi” Ekinin Yazımı, Yazımı Karıştırılan Sözcükler)

Noktalama İşaretleri (Nokta, Virgül, İki Nokta, Noktalı Virgül, Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Tırnak İşareti, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi)

3. Dil Bilgisi

Kök (İsim ve Fiil Kökleri)

Ek (Yapım Ekleri ve Çekim Ekleri)

Ses Türemesi (Ünlü Türemesi – Ünsüz Türemesi)

Ses Düşmesi (Ünlü Düşmesi – Ünsüz Düşmesi)

Ünsüz Benzeşmesi

Ünsüz Yumuşaması

Ünlü Daralması

4. Metin Türleri ve Söz Sanatları

Söz Sanatları (Benzetme, Kişileştirme)

Yazı (Metin) Türleri (Hikâye, Fabl, Masal, Haber, Anı, Günlük, Mektup, Şiir)

5. Sınıf Bursluluk Sınavı Matematik Konuları

1. SAYILAR VE İŞLEMLER

Doğal Sayılar

Doğal Sayılarla İşlemler

Kesirler

Kesirlerle İşlemler

Ondalık Gösterim

Yüzdeler

2. GEOMETRİ VE ÖLÇME

Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler

Üçgen ve Dörtgenler

5. Sınıf Bursluluk Sınavı Fen Bilimleri Konuları

5. sınıf bursluluk sınavında çıkacak fen bilimleri dersi konuları:

1. Ünite – Güneş, Dünya ve Ay

2. Ünite – Canlılar Dünyası

3. Ünite – Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme

4. Ünite – Madde ve Değişim

5. Ünite – Işığın Yayılması

5. Sınıf Bursluluk Sınavı Sosyal Bilgiler Konuları

1. BİREY VE TOPLUM (Öğrenme Alanı)

2. KÜLTÜR VE MİRAS (Öğrenme Alanı)

3. İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER (Öğrenme Alanı)

4. BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM (Öğrenme Alanı)

5. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM (Öğrenme Alanı)

5. Sınıf Bursluluk Sınavı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

1. ALLAH İNANCI

2. RAMAZAN VE ORUÇ

3. ADAP VE NEZAKET

4. HZ. MUHAMMED (s.a.v.) VE AİLE HAYATI

6. Sınıf Bursluluk Sınavı Türkçe Konuları

1. Anlam Bilgisi

1.1. Sözcükte Anlam

Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam

Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Kelimeler

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

Deyimler

Atasözleri

1.2. Cümlede Anlam

Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri

Amaç-Sonuç Cümleleri

Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri

Karşılaştırma Cümleleri

Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler

Örtülü Anlam

Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

Cümlede Anlam İlişkileri (Eş, Yakın ve Zıt Anlamlı Cümleler)

Cümle Yorumlama (Cümlenin Konusu, Ana Fikri, Cümleden Çıkarılabilecek / Çıkarılamayacak Yargılar, Cümle Tamamlama / Oluşturma, Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler)

1.3. Parçada Anlam

Anlatım Biçimleri (Betimleme, Öyküleme, Açıklama, Tartışma)

Düşünceyi Geliştirme Yolları (Tanımlama, Karşılaştırma, Örnekleme, Tanık Gösterme, Benzetme, Sayısal Verilerden Yararlanma)

Anlatıcı Türleri (Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım, Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım)

Paragrafın Anlam Yönü (Paragrafta Ana Düşünce, Paragrafta Konu, Başlık, Anahtar Kelimeler, Soru, Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu)

Paragrafın Yapı Yönü (Paragrafın Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama, Paragrafı İkiye Bölme, Paragrafın Akışını Bozan Cümle, Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme)

Tablo ve Grafik İnceleme

Görsel Yorumlama

2. Yazım Bilgisi

Yazım (İmla) Kuralları (Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler, Sayıların Yazımı, Birleşik Kelimelerin Yazımı, Kısaltmaların Yazımı, Bazı Bağlaç ve Eklerin Yazımı, Yazımı Karıştırılan Sözcükler)

Noktalama İşaretleri (Nokta,Virgül, İki Nokta, Noktalı Virgül, Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Tırnak İşareti, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi)

3. Dil Bilgisi

Ek (Yapım Ekleri ve Çekim Ekleri)

Yapı Bakımından Sözcükler (Basit, Türemiş ve Birleşik Sözcükler)

İsim

Sıfat

Tamlamalar (İsim Tamlaması, Sıfat Tamlaması)

Zamir

Edat

Bağlaç

Ünlem

4. Edebi Türler ve Söz Sanatları

Söz Sanatları (Konuşturma, Karşıtlık)

Yazı (Metin) Türleri (Anı, Mektup, Tiyatro, Gezi yazısı, Hikâye)

Şiirde Ahenk Unsurları (Ölçü, Uyak, Redif)

6. Sınıf Bursluluk Sınavı Matematik Konuları

1. SAYILAR VE İŞLEMLER

Doğal Sayılarla İşlemler

Çarpanlar ve Katlar

Kümeler

Tam Sayılar

Kesirlerle İşlemler

Ondalık Gösterim

Oran

2. CEBİR

Cebirsel İfadeler

3. GEOMETRİ VE ÖLÇME

Açılar

4. VERİ İŞLEME

Veri Toplama ve Değerlendirme

Veri Analizi

6. Sınıf Bursluluk Sınavı Fen Bilimleri Konuları

1. Ünite – Güneş Sistemi ve Tutulmalar

2. Ünite – Vücudumuzdaki Sistemler

3. Ünite – Kuvvet ve Hareket

4. Ünite – Madde ve Isı

5. Ünite – Ses ve Özellikleri

6. Sınıf Bursluluk Sınavı Sosyal Bilgiler Konuları

1. BİREY VE TOPLUM (Öğrenme Alanı)

2. KÜLTÜR VE MİRAS (Öğrenme Alanı)

3. İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER (Öğrenme Alanı)

4. BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM (Öğrenme Alanı)

5. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM (Öğrenme Alanı)

6. Sınıf Bursluluk Sınavı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

1. PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI

2. NAMAZ

3. HZ. MUHAMMED’in (s.a.v.) HAYATI

4. ZARARLI ALIŞKANLIKLAR