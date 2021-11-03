  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cem Yılmaz'dan skandal Demirtaş ve Kavala çıkışı

BM’den o ülke için çağrı geldi: Taraflar olarak ateşkes ilan edin!

Perinçek'ten ABD tepkisi: Namluların hepsi Türkiye'ye dönük

Enver Aysever ve Cem Yılmaz birbirine girdi

Kendi maskesini kendisi indirdi! Çıkarı olunca "Atatürk'ten sonraki en büyük lider", görev vermeyince "istifa etsin kayınpeder!"

2016'da 'darbe'yi meşrulaştırmaya çalıştı! İngiliz gazeteci Erdoğan'ı olmayan kriz üzerinden hedef aldı

O yasaklar 1 ay önce kalkmıştı! Koronavirüs yasaklarını 6 Kasım’da geri getiriyorlar

RTÜK'ten gündüz kuşağındaki ahlaksızlıklar için ilk hamle! 'Aile içi mahremiyeti yıkan...

Barış Terkoğlu'nun Ali Erbaş yalanı elinde patladı!

Çin'den güldüren 'karbon emisyonu' bahanesi: Gelişme aşamasında olan bir ülkeyiz
Siyaset Bursları kestiren CHP’ye tazminatla burs ödetiliyor!
Siyaset

Bursları kestiren CHP’ye tazminatla burs ödetiliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan aldığı tazminatlarla üniversite öğrencilerine burs imkânı sağlarken, 2008 yılında her yıl belediyelerin açtığı eğitim yardımı burslarından faydalanan yüzbinlerce yoksul öğrenciyi bu haktan mahrum bırakan CHP’yi akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 11:02:00 -
Bursları kestiren CHP’ye tazminatla burs ödetiliyor!

RESUL EKREM ŞAHAN  ANKARA

Belediyeler tarafından yüksek öğrenim gören öğrencilere verilen burslar, CHP’nin, Anayasa Mahkemesi’ne açtığı dava sonucu iptal edilmişti. 2008 yılına kadar belediyelerin açtığı eğitim yardımı burslarından faydalanan yüzbinlerce yoksul öğrenci, CHP yüzünden bu haktan mahrum kalmıştı. Anayasa Mahkemesi, 5102 sayılı ‘’Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun’’un, ‘’Belediyeler hariç kamu kurum ve kuruluşlarının yüksek öğrenim öğrencilerine doğrudan burs ve kredi vermelerini engelleyen’’ hükmündeki ‘’belediyeler hariç’’ ibaresini oybirliğiyle iptal etmişti.

Yeni Akit’e konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “CHP’nin ismi sosyal demokrat. Ama ne sosyallikle ne de demokrasi ile hiçbir alakası olmadığını gördük. CHP, gençlerin belediyelerden aldığı bursları Anayasa Mahkemesi’ne götürüp iptal ettiren bir partidir. Bu gençliğe belediyelerin dahi burs vermesine engelleyen bir anlayıştan ne beklenir” dedi.

Kılıçdaroğlu 43 bin TL tazminat ödedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “kişilik haklarına saldırıda bulunduğu” gerekçesiyle Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtığı tazminat davasında kazandığı parayla öğrencilere burs imkanı sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6 Şubat 2018’deki CHP Grup Toplantısı’nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişilik haklarını zedeleyici açıklamalar yaptığını, bunun üzerine tazminat davası açıldığını hatırlattı. Aydın, dava üzerine Kılıçdaroğlu’nun manevi tazminat ödemeye mahkum edildiğini belirtti. Aydın, “Yerel mahkeme kararı aleyhine yapılan istinaf başvurusunun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından reddedilmesi üzerine ilam icraya konularak icra marifetiyle Kılıçdaroğlu’ndan 43 bin 307 lira 45 kuruş tahsil edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

refik zengin

İş bankasında hisseleri var o hisselerin karıyla ödemedikleri ne malum.o hisselerin hazineye devri yapılarak emeklilerin durumunun iyileştirilmesi lazım loooo
  • Yanıtla

Ömer FD

2008 yılında Üsküdar Belediyesi nden burs kazanmıştım. Ama CHP iptal ettiği için alamamıştım. Chp böyledir.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Biden'dan bomba Türkiye açıklaması! Direkt Erdoğan'a söylemiş
Siyaset

Biden'dan bomba Türkiye açıklaması! Direkt Erdoğan'a söylemiş

Başkan Erdoğan ile Roma'da bir araya gelen Biden, görüşmede, Türkiye ile ilişkileri rayına oturtma sözü verdikten sonra, "Ben eğer şu geride..
Avrupa ülkesinden dikkat çeken açıklama: Türkiye ile birlikte yapabiliriz
Ekonomi

Avrupa ülkesinden dikkat çeken açıklama: Türkiye ile birlikte yapabiliriz

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Türkiye ile bazı projelere birlikte yatırım yapabiliriz" dedi.
BBP'nin 'ittifaktan ayrılacağı' iddialarına net cevap!
Siyaset

BBP'nin 'ittifaktan ayrılacağı' iddialarına net cevap!

BBP Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin, "Bir ittifak içindeyseniz bütün günahı s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay