Bursları kestiren CHP’ye tazminatla burs ödetiliyor!

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Belediyeler tarafından yüksek öğrenim gören öğrencilere verilen burslar, CHP’nin, Anayasa Mahkemesi’ne açtığı dava sonucu iptal edilmişti. 2008 yılına kadar belediyelerin açtığı eğitim yardımı burslarından faydalanan yüzbinlerce yoksul öğrenci, CHP yüzünden bu haktan mahrum kalmıştı. Anayasa Mahkemesi, 5102 sayılı ‘’Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun’’un, ‘’Belediyeler hariç kamu kurum ve kuruluşlarının yüksek öğrenim öğrencilerine doğrudan burs ve kredi vermelerini engelleyen’’ hükmündeki ‘’belediyeler hariç’’ ibaresini oybirliğiyle iptal etmişti.



Yeni Akit’e konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “CHP’nin ismi sosyal demokrat. Ama ne sosyallikle ne de demokrasi ile hiçbir alakası olmadığını gördük. CHP, gençlerin belediyelerden aldığı bursları Anayasa Mahkemesi’ne götürüp iptal ettiren bir partidir. Bu gençliğe belediyelerin dahi burs vermesine engelleyen bir anlayıştan ne beklenir” dedi.

Kılıçdaroğlu 43 bin TL tazminat ödedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “kişilik haklarına saldırıda bulunduğu” gerekçesiyle Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtığı tazminat davasında kazandığı parayla öğrencilere burs imkanı sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6 Şubat 2018’deki CHP Grup Toplantısı’nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişilik haklarını zedeleyici açıklamalar yaptığını, bunun üzerine tazminat davası açıldığını hatırlattı. Aydın, dava üzerine Kılıçdaroğlu’nun manevi tazminat ödemeye mahkum edildiğini belirtti. Aydın, “Yerel mahkeme kararı aleyhine yapılan istinaf başvurusunun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından reddedilmesi üzerine ilam icraya konularak icra marifetiyle Kılıçdaroğlu’ndan 43 bin 307 lira 45 kuruş tahsil edilmiştir” ifadelerini kullandı.