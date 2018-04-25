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Bursa'yı çirkinleştiren o konutlar yıkılacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 7 yıl önce inşa edilen ve şkentin görüntüsünü bozduğu gerekçesiyle çokça eleştirilen 23 katlı Doğanbey Toplu Konutları için "Allah ömür verirse o konutları yıkacağım" dedi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:12
Bursa'yı çirkinleştiren o konutlar yıkılacak

Uludağ Üniversitesi Maliye Topluluğu öğrencileri tarafından düzenlenen Maliye Günleri etkinliğine konuşmacı olarak katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Doğanbey TOKİ Konutları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Sunumun sonunda katılımcılardan gelen soruları da cevaplandıran Aktaş, bir vatandaşın Doğanbey TOKİ Konutları’nın geleceği hakkındaki soruya; "Allah ömür verirse o konutları yıkacağım." şeklinde cevap verdi.

"O KONUTLARI YIKACAĞIM"

Göreve geldiği ilk günlerde bu konu hakkında açıklama yaptığını ifade eden Başkan Aktaş; "Allah bana ömür verirse o konutları yıkacağım. Ancak daha önce bu açıklamayı yaptığımda farklı tepkiler geldi. Biraz daha açık söylemek gerekirse, orada oturan vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz. Her şey kanun çerçevesinde olacak. Biz kafamıza göre, canımızın her çektiğini yapamayız. Ancak bu konutlar Bursa’nın siluetini bozuyor. Kentin görüntüsü değişti. Bana göre güzel bir görüntü yok. Dediğim gibi, ben bu sorunu Allah nasip ederse çözeceğim." dedi.

3 BİN 200 KONUT VAR

Başkan Aktaş, Doğanbey’de 3 bin 200 konutun bulunduğunu alanın yıkılmasıyla ilgili maliyetin 900 milyon lira civarında olacağını daha önce açıklamıştı.

Aktaş’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Yunuseli Havalimanı’nı kapatmayı düşündüğünü ifade etmesi ve sonrasındaki gelişmeler Doğanbey toplu konutlarının Yunuseli’ne taşınacağı ya da buradan elde edilecek gelirle 23 katlı binaların yıkılmasını gündeme getirmişti.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 11:12
  1. Bursa
  2. konut

YORUM YAZ

  • YapyıkmaYapyıkma1 sa önce
    Ya kullanmak varken neden yıkıyorsumuz.nedir bub tıkla sevdası
  • FurkanFurkan1 sa önce
    Zor yıkarsın.....yapamayacağın şeyi söyleme sonra rezil olma .....7 yıl önce sen imar izni vermedinmi parti olarak
  • Osman19Osman191 sa önce
    Gunes gormez ruzgar almaz beton yigini-ormani mezarlar-Kanser konutlari sadece yikmak yetmez! Yapanlarida sallandirinki, eline imkan gecen herkes her boku yemesin. Her halti yemesin.
  • Osman19Osman191 sa önce
    Gunes gormez ruzgar almaz beton yigini-ormani mezarlar, sadece yikmak yetmez! Yapalarida sallandirinki, eline imkan gecen herkes her boku yemesin. Her halti islemesin.
  • Emekli48Emekli481 sa önce
    TOKİ yapmış 3200 konut. Madem yanlıştı daha önce niye ruhsat verdin demezler mi adama.
  • Ahmet doganAhmet dogan1 sa önce
    Yikinda gorelim
  • AliAli1 sa önce
    Yapılanı yıkıp boşa maliyet oluşacağına bunlardan başka yapılmasına izin vermeyin.olan yıkmak gereksiz.boşa ziyan
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    BAŞKAN HELAL OLSUN. BU UCUBELER ESKİ BAŞKAN ZAMANINDA YAPILDI, BÜYÜK BİR HATAYDI, TARİHİ GÖRÜNTÜMÜZÜ MAHVETTİ. ANA MUHALEFETTE ÖKÜZÜN TRENE BAKTIĞI GİBİ SEYRETTİ, DEDİ KODU YAPTI, HER ŞEYE KAKA DEDİĞİ İÇİN BURSA HALKINI UYARIP BİNALARIN YÜKSELMESİNİ ENGELLEYEMEDİ. TOPLUM BİLİNCİ YOK HERKES DEDİ KODU YAPTI HEPBERABER 25 KAT OLSUN DİYE BEKLEDİK. 7 NCİ KATTAN SONRASINI İNŞAALLAH YIKARSINIZ.
  • ömer ömer 1 sa önce
    babanızın malı mı ki yıkıyorsun, milletin malı onlar , ucuz fiyata satın fakir fukaraya
  • HasanHasan2 sa önce
    Çok katlılar kenti çok çirkinleştirmişte, etrafındaki eciş bücüş konutlar nasılda estetik, nasılda hah işte burası Bursa dedirtiyor!!!
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