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Yerel Bursa'ya yarın için uyarı yapıldı!
Yerel

Bursa'ya yarın için uyarı yapıldı!

Yeniakit Publisher
2024-04-20 16:38:00 -
Bursa'ya yarın için uyarı yapıldı!

Bursa'da Osmangazi Tarihi Kent koşusu sebebiyle pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak. Kapatılacak yollara ilişkin Bursa İl Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı.

Bursa'da Osmangazi Tarihi Kent koşusu sebebiyle pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak. Kapatılacak yollara ilişkin Bursa İl Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı.

Bursa’da 21 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan Osmangazi Tarihi Kent koşusu sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü kapatılacak yollar ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"21 Nisan Pazar günü saat 10.30 itibariyle Saltanat Kapı’dan başlayarak Pınarbaşı Parkı’nda son bulacak iki farklı güzergahta Osmangazi Tarihi Kent Koşusu yapılacaktır. Saat 10.00 itibariyle Çakırhamam kavşağı, Temiz Cadde, Saltanat Kapı, Hasta Yurdu Caddesi, Kaplıca Caddesi, 2. Murat Caddesi, Hamzabey Caddesi, Çekirge Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Kükürtlü Caddesi, Dr. Rüştü Burlu Caddesi, Stadyum Caddesi, Altıparmak Caddesi, Haşim İşcan Caddesi, Ali Ferruh Yücel Caddesi, Gökdere Bulvarı, Irgandı Köprüsü, Cemal Nadir Caddesi, Atatürk Caddesi, Kazım Baykal Caddesi, Ortapazar Caddesi, Kavaklı Caddesi, Kaleboyu Caddesi, Güranlı Sokak arasına kadar olan güzergah etkinlik bitiş saati olan 13.30’a kadar araç trafiğine kapatılacaktır."

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