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Spor

Bursaspor’un kamp kadrosu belli oldu

Bursaspor’da liglerin 12 Haziran’da başlayacağının açıklanmasının ardından 28 kişilik kamp kadrosu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 22:37:58 -
Bursaspor’un kamp kadrosu belli oldu

Bursaspor’da liglerin 12 Haziran’da başlayacağının açıklanmasının ardından 28 kişilik kamp kadrosu belirlendi.


Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin, 12 Haziran’da yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından Bursaspor idman tarihini belirledi. 8 Mayıs Cuma günü Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde antrenmanlara başlayacak olan yeşil-beyazlıların, 28 kişilik kamp kadrosu da şekillendi.


Yeşil-beyazlıların kamp kadrosu şu şekilde:


"Çağlar Akbaba, Emrullah Şalk, Ataberk Dadakdeniz, Mamadou Diarra, Cüneyt Köz, Sedat Dursun, Rüştü Hanlı, Anıl Karaer, İsmail Çokçalış, Onur Atasayar, Abdullahi Shehu, Selçuk Şahin, Aykut Akgün, Ramazan Keskin, Jani Atanasov, Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Recep Aydın, Abdou Traore, Serdar Özkan, Özer Hurmacı, Burak Kapacak, Burak Kör, Ali Akman, Kubilay Kanatsızkuş, Yevgen Seleznov."

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