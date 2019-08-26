Bursaspor'un genç kalecisine La Liga ekibi talip oldu!
Bursaspor'un genç file bekçisi Muhammed Şengezer'e İspanya La Liga ekiplerinden Levante Kulübü talip olduğu iddia edildi.26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:03
Genç yaşına karşın Bursaspor´da gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken ve ayrılığın eşiğindeki kaleci Muhammed Şengezer ile İspanya´nın Levante Kulübü yakından ilgileniyor. Türkiye´den de Beşiktaş ve Medipol Başakşehir´in gündeminde yer alan kaleci için Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, Levante Sportif Direktörü Manolo Salvador ile İtalya´da bir araya gelecek. Mali açıdan sıkıntılar yaşayan Bursaspor Kulübü, Muhammed Şengezer için tek ödemede 16 milyon lira talep ederken, bunun yanı sıra Şengezer´in sonraki satışından da yüzde 30 pay istiyor.
Geçen sezon İspanya LaLiga´yı 15´inci sırada bitiren ve kalecileri Oier Olazabal ile Aitor Fernandez ikilisinden dilediği verimi alamayan Levante´nin kaleci transferinde Şengezer isminde durduğu İspanyol basını tarafından da ifade ediliyor.
22 yaşındaki Muhammed Şengezer, genç yaşına karşın milli davet de alırken; Bursaspor´un bu sezon ligde oynadığı iki maçın da kadrosuna dahil edilmedi
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