Bursaspor’un efsane futbolcusu yaşamını yitirdi
Bursaspor’un efsanesi Mesut Şen, yakalandığı hastalık yüzünden hayatını kaybetti.
Bursaspor’un efsane futbolcularından Mesut Şen, hayatını kaybetti. Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle bir süre önce ameliyat olan ve tedavisine evinde devam edilen Şen, geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırılmıştı.
Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından acı haberi şu sözlerle duyurdu:
"Efsane futbolcularımızdan Mesut Şen’in vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mesut Şen’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı dileriz."