Bursaspor'dan Vagner Love bombası
Bursaspor Beşiktaş'ta bekleneli veremeyen golcü oyuncu Vagner Love'u gündemine aldı.29 Haziran 2018 Cuma 02:19
Aybaba, “Vagner Love ve Olcay Şahan uygun şartlar olursa kadromuzda görmek istediğimiz oyuncular, ancak maliyetleri yüksek. Arkadaşlarımız görüşüyor. Şartların oluşması halinde bize olacağına inandığımız oyuncular bunlar. Transfer için bir bütçemiz var. Bu bütçeyi aşmadan transferde gerekli oyuncuları kadromuza dahil edeceğimizi düşünüyorum” dedi.
Kaynak:Güneş
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