  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bursaspor’dan rekor
Spor

Bursaspor’dan rekor

Bursaspor, 1-0 galip geldiği Adanaspor karşılaşmasında bu sezonun en çok topla oynadığı ve pas yaptığı 90 dakikayı çıkarttı.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 12:27:00 -
Bursaspor’dan rekor

TFF 1. Lig’in 10. haftasında evinde Adanaspor’u 1-0 mağlup eden Bursaspor, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Yeşil-beyazlı takım, yüzde 68 topla oynama ile bu sezonun açık ara en iyi performansı gösterdi. Bursaspor ayrıca 470 başarılı pasla yine 10 haftalık dilimin zirvesinde bir performans ortaya koydu. Yeşil-beyazlılar, Altınordu maçından sonra ilk kez kalesinde gol görmediği bir maç yaşadı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın fiyatlarında ciddi bir yükseliş yaşanabilir!' İşte işaret edilen zaman
Ekonomi

Altın fiyatlarında ciddi bir yükseliş yaşanabilir!' İşte işaret edilen zaman

Altının ons fiyatında yükseliş bekleyen piyasa uzmanları Aralık ayını işaret ederek ciddi bir yükseliş yaşanabileceğini ileri sürdü. ..
Bayrakçı'dan CHP'ye Biden tepkisi: Satılmış sizsiniz ulan
Gündem

Bayrakçı'dan CHP'ye Biden tepkisi: Satılmış sizsiniz ulan

CHP'li Ahmet Ünal Çeviköz'ün ABD'nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden ile ilgili yaptığı açıklamada "Beklentimiz Türk demokrasisi vurgusu yapm..
Rusya böyle karşılık verdi! Ülkeye girişleri yasaklandı
Dünya

Rusya böyle karşılık verdi! Ülkeye girişleri yasaklandı

Rusya, İngiltere'nin yaptırımına tepki olarak 25 İngiliz vatandaşının ülkeye girişini yasakladı.

Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay