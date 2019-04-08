Bursaspor'da Mesut Bakkal dönemi

BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaşmaya vardı. Yeşil-beyazlıların internet sitesinden yapılan açıklamada, Bursaspor'un yeni teknik direktörünün Mesut Bakkal olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bugün Bursa'ya gelen ve yapılan görüşme neticesinde anlaşma sağlanan Mesut Bakkal, Bursasporumuzun yeni teknik direktörü olarak göreve başlıyor." denildi. Süper Lig'in 27. haftası itibarıyla 29 puanı bulunan Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından teknik direktör Samet Aybaba ile yolları ayırmıştı.



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