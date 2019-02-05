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Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Nereye kadar bu böyle gider?

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Konyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

05 Şubat 2019 Salı 02:47
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Nereye kadar bu böyle gider?

Bursaspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Aybaba'nın maç sonu açıklamaları:

"Bu takımın yaptığı işlerden gurur duyuyorum. Nereye kadar bu böyle gider? İnşallah bir yerden, bir şekilde döneriz. Bu kadroyla devam edeceğiz, oyuncuların hepsi değerli."

"Karşımızda iyi bir takım ve iyi bir antrenör var. Aykut Kocaman, Konyaspor'da başarılı da olmuştu. Kadromuz kısıtlı fakat ben bu takımın yaptığı işlerden gurur duyuyorum. Final paslarında olmuyor. Umarım en kısa zamanda işler döner. Bu kadroyla bir şeyleri nasıl yapabiliriz buna çalışacağız."

'Hesaplaşmayı bırakalım'

"Dışarıdaki hesaplaşmayı futbol içinde yapmayalım. En azından bu kadroyu rahat bir şekilde korumaya çalışalım. Çalışmaya devam edeceğiz. Ne zaman 3 puanla tanışırsak o zaman daha mutlu bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."

 

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 02:47
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