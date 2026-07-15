Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik hedefi açıkladı

Son iki sezon üst üste şampiyonluk yaşayarak Trendyol 1. Lig'e yükselen Bursaspor'un kulüp başkanı Enes Çelik, "İnşallah bu sene de iki yıl kaybetmediğimiz gibi yine zaman kaybetmeden Süper Lig'e çıkmayı planlıyoruz." dedi.

Bolu'daki kamp çalışmalarını tamamlayan takımın kampını ziyaret eden Çelik, AA muhabirine, oyuncuların 8 gündür yoğun tempoda çalıştığını belirtti.

Çelik, takımın fizik ve mental anlamda gitgide lige hazır hale geldiğine değinerek "İki günlük iznin ardından cumartesi Topuk Yaylası'nda üçüncü etap kamp çalışmalarımız başlayacak. 7 Ağustos'ta lige hazır hale geleceğiz." diye konuştu.

Takımın hedeflerinden de bahseden Çelik, "3. Lig'de de 2. Lig'de de 1. Lig'de de hedefimiz aynı. Vakit kaybetmeden Bursaspor'un ait olduğu lige geri gelmesi. İnşallah bu sene de iki yıl kaybetmediğimiz gibi yine zaman kaybetmeden Süper Lig'e çıkmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, transfer konusuna da değinerek "Şu anda 3-4 forvet ile görüşüyoruz. Topuk Yaylası'na Bursaspor için en hayırlı olan forveti yetiştiririz diye düşünüyorum. Bakalım." dedi.