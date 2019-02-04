Bursaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Bursaspor ile Atiker Konyaspor kozlarını paylaşacak. Samet Aybaba yönetiminde son dört maçında berabere kalan Bursaspor rakibini yenerek galibiyet almak istiyor. Peki, Bursaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Bursaspor ile Atiker Konyaspor kozlarını paylaşacak. Samet Aybaba yönetiminde son dört maçında berabere kalan Bursaspor rakibini yenerek galibiyet almak istiyor. Peki, Bursaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve Şubat Pazartesi(Bugün) saat 20:00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1 HD'den canlı yayınlanacak. İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Bursaspor - Konyaspor muhtemel 11'ler... Bursaspor: Muhammed, Barış, Ertuğrul, Chedjou, Umut, Aytaç, Badji, Yusuf, Saivet, Tunay, Umut Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Volkan Fındıklı, Milosevic, Fofana, Ömer Ali Şahiner, Jahovic

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