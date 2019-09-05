Fenerbahçe ile Bursaspor, hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Ülkemiz ve dünya çocuklarına farkındalık yaratmak adına oynanacak Bursaspor ve Fenerbahçe mücadelesi, futbolseverler tarafından takip edilecek. Mücadelenin yayın bilgileri merak konusu olmuştu. Peki, Bursaspor - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman oynanacak? İşte Bursaspor - Fenerbahçe hazırlık maçı hakkında ayrıntılar...

Bursaspor - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman oynanacak?

İki takım arasındaki bu özel maç 8 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynanacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye'deki ve dünyadaki çocuklar için farkındalık oluşturmak adına oynanacak hazırlık karşılaşmasında Lösev, Türkiye Down Sendromlular Derneği, Otizm Vakfı, ENSEV Fiziksel Engelli Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Bursa Yetimder, Bursa Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği, Bursa Özel Eğitim, Bursa Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Dernekleri'nden özel misafirlerin konuk edileceği belirtildi.

Söz konusu vakıf ve derneklerden gelen çocukların iki takımın yedek kulübelerinin arkasında oluşturulacak özel tribünde karşılaşmayı takip edeceği kaydedildi.

Açıklamada, müsabakanın ilk dakikası tamamlanana kadar "Dünya Çocukları Farkındalığı" adına aralıksız alkış olacağı aktarıldı.

13 transfer yapıldı

Transfer yasağını kaldırmasının ardından ilk gün 8 oyuncuyu kadrosuna katan Bursaspor, yaz transfer döneminin son gününde de 5 oyuncuyu renklerine bağladı. Transfer döneminin sona ermesine dakikalar kala Bursa temsilcisi tarafından Burak Altıparmak, Igor Wanderson da Silva, Selçuk Şahin, Özer Hurmacı ve Yevgen Seleznov ile anlaşma sağladı.