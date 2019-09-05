0553 313 94 23

Bursaspor - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe ile Bursaspor, hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Ülkemiz ve dünya çocuklarına farkındalık yaratmak adına oynanacak Bursaspor ve Fenerbahçe mücadelesi, futbolseverler tarafından takip edilecek. Mücadelenin yayın bilgileri merak konusu olmuştu. Peki, Bursaspor - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman oynanacak? İşte Bursaspor - Fenerbahçe hazırlık maçı hakkında ayrıntılar...

05 Eylül 2019 Perşembe 21:08
Bursaspor - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe ile Bursaspor, hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Ülkemiz ve dünya çocuklarına farkındalık yaratmak adına oynanacak Bursaspor ve Fenerbahçe mücadelesi, futbolseverler tarafından takip edilecek. Mücadelenin yayın bilgileri merak konusu olmuştu. Peki, Bursaspor - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman oynanacak? İşte Bursaspor - Fenerbahçe hazırlık maçı hakkında ayrıntılar...

Bursaspor - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman oynanacak?

İki takım arasındaki bu özel maç 8 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynanacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye'deki ve dünyadaki çocuklar için farkındalık oluşturmak adına oynanacak hazırlık karşılaşmasında Lösev, Türkiye Down Sendromlular Derneği, Otizm Vakfı, ENSEV Fiziksel Engelli Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Bursa Yetimder, Bursa Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği, Bursa Özel Eğitim, Bursa Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Dernekleri'nden özel misafirlerin konuk edileceği belirtildi.

Söz konusu vakıf ve derneklerden gelen çocukların iki takımın yedek kulübelerinin arkasında oluşturulacak özel tribünde karşılaşmayı takip edeceği kaydedildi.

Açıklamada, müsabakanın ilk dakikası tamamlanana kadar "Dünya Çocukları Farkındalığı" adına aralıksız alkış olacağı aktarıldı.

13 transfer yapıldı

Transfer yasağını kaldırmasının ardından ilk gün 8 oyuncuyu kadrosuna katan Bursaspor, yaz transfer döneminin son gününde de 5 oyuncuyu renklerine bağladı. Transfer döneminin sona ermesine dakikalar kala Bursa temsilcisi tarafından Burak Altıparmak, Igor Wanderson da Silva, Selçuk Şahin, Özer Hurmacı ve Yevgen Seleznov ile anlaşma sağladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 21:08
  1. Bursaspor - Fenerbahçe
  2. Bursaspor - Fenerbahçe hazırlık maçı
  3. Bursaspor - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay’da traktör devrildi: 1 ölü
    1. Hatay’da traktör devrildi: 1 ölü
    2. Türkiye-Polonya voleybol yarı final..
    3. İYİ Parti'de bir istifa haberi daha..
    4. Bursaspor'da Fenerbahçe maçı..
    5. Youtube’a 170 milyon dolar ceza kesildi
    6. Mustafa Cengiz: "19.05 yüreğimizi..
    7. Besleyene 7 bin 802 TL para cezası..
    8. Türkiye'den flaş hamle! Büyükelçi..
    9. Şehzadeler Sokak Basketbol Turnuvası..
    10. Falcao'nun Galatasaray için kabul..
    11. "Türkiye için hep birlikte iyi bir iş..
    12. NATO Afganistan’da 2 askerin öldüğünü..
    13. Fenerbahçe'den Volkan paylaşımı!
    14. Hadımköy’de boya imalathanesinde yangın
    15. Afganistan'da bomba yüklü araçla..
    16. Sağlık Bakanlığından 'ambulans..
    17. "Teknoloji üretiminde dünyayla yarışan..
    18. İzmir’de 18 kaçak göçmen yakalandı
    19. Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri..
    20. Kendisi için düzenlenen moral gecesi..
    21. Muharrem ayı ne zaman sona eriyor?..
    22. Tunceli'de valilik kararıyla gösteri..
    23. AK Parti'de o isimler istifa etmekten..
    24. Hastanede şok eden ölüm
    25. Kastamonu, Şampiyonlar Ligi ön eleme..
    26. Sahte bahis çetesine ağır darbe: 15..
    27. Özel ekip bu 3 şehire odaklandı! Katil..
    28. Maden ocağında üzerine kaya parçası..
    29. İspanya ve Avusturya dışişleri..
    30. Manisa’da kuyuya düşen çocuğu itfaiye..
    Terör devleti S-400'lerimize mi sızdı? Görüntüler yayınlandı
    Terör devleti S-400'lerimize mi sızdı? Görüntüler yayınlandı
    Bomba iddia: İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar
    Bomba iddia: İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme