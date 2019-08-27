0553 313 94 23

Bursaspor evindeki galip gelememe hasretini sonlandırdı

Bursaspor, Akhisaspor karşısında aldığı galibiyetle geçtiğimiz sezonun son 4 karşılaşması da dahil olmak üzere 5 maç aradan sonra seyircisi önünde 3 puanla tanışmış oldu.

27 Ağustos 2019 Salı 10:22
Bursaspor evindeki galip gelememe hasretini sonlandırdı

Bursaspor, Akhisaspor karşısında aldığı galibiyetle geçtiğimiz sezonun son 4 karşılaşması da dahil olmak üzere 5 maç aradan sonra seyircisi önünde 3 puanla tanışmış oldu.


Bursaspor, Akhisarspor’u 2-1 mağlup ederek TFF 1. Lig’de ilk galibiyetini aldı. Geçtiğimiz sezon sahasında kötü bir performans gösteren yeşil-beyazlılar, bu sezon seyircisi önündeki ilk maçı ise kazandı. 2018-2019 sezonunda Süper Lig’de evinde oynadığı son 4 maçı kazanamayan Bursaspor, son 10 iç saha maçında ise yalnızca 1 kez galip gelebilmişti. Yeşil-beyazlı takım, bu süreçte 4 mağlubiyet, 5 de beraberlik almıştı. Timsah, en son geride kalan sezonda Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Sivasspor’u 3-2 mağlup etmişti.


Öte yandan son yıllarda, evinde oynadığı ilk maçlarda dilediği sonuçlara ulaşamayan Bursa temsilcisi, bu şansızlığını da kırdı. İç sahadaki son 7 sezonun başlangıç maçları dikkate alındığında, sadece 1 defa kazanan Bursaspor, Akhisarspor karşısında galip gelerek bu kötü seriye de son verdi. Bursaspor, söz konusu süreçte son galibiyeti 2017-2018 sezonunda Alanyaspor’a karşı almıştı. Diğer 6 müsabakada Timsah, 4 kez mağlup olurken, 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 10:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pompalı tüfekle eşini vurup intihara kalkıştı
    1. Pompalı tüfekle eşini vurup intihara..
    2. Ağrı merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu
    3. Anadolu Isuzu’dan, Prilep..
    4. Pazaryeri Belediyesi’nden kaldırım..
    5. Azez’de bomba patladı: 2 ölü, 9 yaralı
    6. Başkan Çetin’den Kaymakam Yıldız’a..
    7. "Olumlu gelişmelerin anahtarı..
    8. Su Kayağı Tutkunları Osmangazi’de..
    9. İşte 8 teröristin etkisiz hale..
    10. Uzmandan “burun kanaması” uyarısı
    11. Kahramanmaraş’ta zincirleme trafik..
    12. Büyükçekmece Belediyesi Meslek..
    13. Elazığ’da PKK/KCK Operasyonu: 5 gözaltı
    14. Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 11..
    15. Alternatif Bank'a Stevie'den 4 ödül
    16. Zam beklentisinde son viraj
    17. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman..
    18. Mersin'de kan donduran olay! Önce..
    19. Tek yumurta ikizleri aynı gün obezite..
    20. Alman ekonomisi ikinci çeyrekte küçüldü
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!