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Spor Bursaspor Elton Acolatse'i transfer etti
Spor

Bursaspor Elton Acolatse'i transfer etti

Bursaspor, Elton Acolatse'i transfer ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 04:08:00 -
Bursaspor Elton Acolatse'i transfer etti

Bursaspor Kulübü, yeni transferlerini peş peşe açıklıyor. Yeşil-beyazlılar, Nicolas Zalazar’ın ardından son olarak Hopael Beer Sheva’da forma giyen Elton Acolatse’yi de resmen açıkladı.

Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Hollandalı kanat oyuncusu Elton Acolatse'nintransferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Elton Acolatse'ye kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz" denildi.

Bursaspor’un yeni transferi Acolatse’nin ilk sözleri ise şöyle oldu:

"Burası çok büyük bir kulüp. Burada olduğum için kendimi çok iyi hissediyorum. Daha önce neler başardığımızı biliyorum. Şimdi daha iyilerini yapmak için terimin son damlasına kadar bu şehir için savaşmaya geldim."

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