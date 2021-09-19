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Spor Bursaspor berabere kaldı
Spor

Bursaspor berabere kaldı

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 6'ncı haftasında Tuzlaspor'a konuk oldu. Maç 0-0 berabere neticelendi.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 15:48:00 -
Bursaspor berabere kaldı

TFF 1. Lig’in 6. haftasında Tuzlaspor, evinde Bursaspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan notlar:

  • 48. dakikada Namiq Alasgarov, Diack’ın müdahalesiyle ceza sahasında yerde kalınca hakem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi.
  • 49. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Bruno’nun şutunu kaleci Angeler kurtardı. Daha sonra savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
  • 83. dakikada Bardhi’nin pasında topla buluşan Rahmi Anıl Başaran’ın sol taraftan ceza alanına girip hafif çapraz pozisyondan yaptığı vuruş kaleci Canberk’te kaldı.
  • 89. dakikada Ofosu’nun ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği plase şutu kaleci Angeler kontrol etti.
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