Bursaspor berabere kaldı
Bursaspor, TFF 1. Lig'in 6'ncı haftasında Tuzlaspor'a konuk oldu. Maç 0-0 berabere neticelendi.
TFF 1. Lig’in 6. haftasında Tuzlaspor, evinde Bursaspor ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan notlar:
- 48. dakikada Namiq Alasgarov, Diack’ın müdahalesiyle ceza sahasında yerde kalınca hakem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi.
- 49. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Bruno’nun şutunu kaleci Angeler kurtardı. Daha sonra savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
- 83. dakikada Bardhi’nin pasında topla buluşan Rahmi Anıl Başaran’ın sol taraftan ceza alanına girip hafif çapraz pozisyondan yaptığı vuruş kaleci Canberk’te kaldı.
- 89. dakikada Ofosu’nun ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği plase şutu kaleci Angeler kontrol etti.