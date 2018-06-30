Bursaspor Başkanı Ay’dan transfer açıklaması

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi yeni yönetimi, Bursaspor Başkanı Ali Ay’ı ziyaret etti. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, İhlas Haber Ajansı (İHA) Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş, yönetim kurulu üyeleri ve Bursaspor 2. Başkanı Cem Öztürk de hazır bulundu.

Yapılan ziyarette yeni sezondaki hedeflerinin ilk 10’a girmek olduğunu belirten Bursaspor Başkanı Ali Ay, “Hoca ile de görüştüm. Altyapıdan en az 2-3 oyuncunun çıkacağını söyledi. İlk etapta bir orta saha, iki santrafor almayı düşünüyoruz. Hocamız sistemi değiştireceğini söylüyor. Elimizden gidecek futbolcular da var. Dünya Kupası’nda oynayan oyuncularımız ile ilgili arayan, fiyat soran kulüpler var ancak resmi bir teklif yok. Sadece ne olur ne biter diye bakıyorlar. Badji transferinde de belli noktaya geldik” dedi.

'5 TANE ÇAYCI VARDI'

Kulüpteki personel sayısını azaltmak istediğini ifade eden Başkan Ay, “Bizim bu sene ödeyeceğimiz rakam 270 milyon TL. Geriden gelenler, daha önce verilenler var. Altyapısı, amatör branşları var. Kangrenleri yeri kesmezsek, kendimizi küçültmezsek bu iş yürümez. Tecrübe sahibi olduk dedik. Göreve geldiğimizde kulüpte çalışan sayısı 280 kişiydi. 5 tane çaycı vardı. Şu an düştük 204 kişiye. Kafamdaki sayı 140 kişilerde. Çalışanlar için aylık ödenen para 1 buçuk milyon lira. Bunun içinde altyapıda çalışanlar, basketbol, voleybol şubeleri de var. Yeşil Bursa da satılmazsa kapatıyoruz” diye konuştu.

Bursaspor’un diğer kulüplere göre borcunun az olduğunu ifade eden Ali Ay, “50-60 milyon Euro koyduğumuz anda günü yakalarız. Stadın isim hakkının satışı da burada çok önemli” dedi.

TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Başkan Ali Ay’a plaket takdim ederek yeni sezon öncesi başarı dileğinde bulundu.