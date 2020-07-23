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Spor

Bursaspor-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Rövanş maçları tarihleri...

TFF 1. Lig’de play-off heyecanı sürüyor. Bursaspor ile Adana Demirspor, play-off'ta karşı karşıya geldi. Peki Süper Lig’e hangi takım çıktı? Bursaspor-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı? Rövanş maçı ne zaman? İşte tüm bu soruların cevabı...

Yeniakit Publisher
2020-07-23 12:20:00 - 2020-07-23 12:26:36
Bursaspor-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Rövanş maçları tarihleri...

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-offlarında heyecan 2 maçla devam etti.

Karagümrük ile Akhisarspor'un 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Bursa'dan da bir beraberlik haberi geldi.

Bursaspor-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti?

TFF 1. Lig Play-Off turu yarı final maçında Bursaspor ile Adana Demirspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaştı.

Her iki ekip de karşılaşma boyunca yakaladığı fırsatlardan yararlanamayınca maç golsüz eşitlikle sona erdi.

Rövanş maçı ne zaman?

Rövanş maçı 26 Temmuz Pazar günü oynanacak. Final ise 30 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

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