Bursaray seferlerine düzenleme geldi

Bu hatta seyahat eden Metro yolcuları Nilüfer ve Şehreküstü istasyonlarından çift yönlü olarak ücretsiz otobüslerle taşınarak, yine Metro hattına ulaştırılacak. Metro seferleri 29 Eylül Cumartesi sabah normal seferlerine devam edecek.

Bu kapatmadan etkilenecek olan metronun son seferlerini kullanan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için seyahatlerini bu plana göre yapmaları önemle rica olunur.