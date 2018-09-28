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Bursaray seferlerine düzenleme geldi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Mudanya kavşak bağlantı çalışması kapsamında 28 Eylül 2018 Cuma (bugün) gecesi Acemler Metro kavşağında beton tabya montajı yapılacak.

28 Eylül 2018 Cuma 18:22
Bursaray seferlerine düzenleme geldi

Bu hatta seyahat eden Metro yolcuları Nilüfer ve Şehreküstü istasyonlarından çift yönlü olarak ücretsiz otobüslerle taşınarak, yine Metro hattına ulaştırılacak. Metro seferleri 29 Eylül Cumartesi sabah normal seferlerine devam edecek.

Bu kapatmadan etkilenecek olan metronun son seferlerini kullanan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için seyahatlerini bu plana göre yapmaları önemle rica olunur.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 18:22
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