HASAN ÖZAN/BURSA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa çok hareketli ve bereketli bir şehir ama ben Bursa’nın tarihini ve talihini değiştirmek istiyorum. Dönemine damga vuran başkan olmak istiyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yoğun iş temposuna rağmen sivil toplum kuruluşları ve toplumun farklı kesimleriyle buluşmayı da ihmal etmiyor.

Başkan Aktaş, Görükle ve Dumlupınar muhtarlıkları, Görükle taksi durağı, bölge esnafı ve Bursalılar Derneği’ni ziyaret etti.