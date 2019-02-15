0553 313 94 23

‘Bursa’nın tarihini ve talihini değiştirmek istiyorum’

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa’nın tarihini ve talihini değiştirmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

15 Şubat 2019 Cuma 13:04
‘Bursa’nın tarihini ve talihini değiştirmek istiyorum’

HASAN ÖZAN/BURSA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa çok hareketli ve bereketli bir şehir ama ben Bursa’nın tarihini ve talihini değiştirmek istiyorum. Dönemine damga vuran başkan olmak istiyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yoğun iş temposuna rağmen sivil toplum kuruluşları ve toplumun farklı kesimleriyle buluşmayı da ihmal etmiyor.

Başkan Aktaş, Görükle ve Dumlupınar muhtarlıkları, Görükle taksi durağı, bölge esnafı ve Bursalılar Derneği’ni ziyaret etti.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 13:04
  1. Alinur Aktaş
  2. Bursa Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Piyasalarda gün ortası
    1. Piyasalarda gün ortası
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa’ya..
    3. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı..
    4. Başkan adayından Kayahan şarkısı
    5. Vali Su: “Genç girişimcilere yol..
    6. Cezaevi ziyaretinde esrarla yakalandı
    7. Myanmar'da Müslüman avukatın..
    8. Iraklı mülteci kazada yaralandı
    9. Kosova’da grev hava trafiğini durdurdu
    10. Başkan Yiğit’e sevgi seli
    11. Suç makineleri polisten kaçamadı
    12. İspanya Başbakanı’ndan erken seçim..
    13. Hastane servis minibüsü ile otomobil..
    14. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    15. Şişli Belediyesi'nde yangın
    16. Türkiye'nin 2023 balık ihracatı hedefi..
    17. İçmeler Tesisi “Müşteri Memnuniyeti”..
    18. Çocuk istismarcısı sapığa 42 yıl hapis..
    19. Mike Pence’in AB’yi suçlayan..
    20. Başkan Yaman, Bölge Müdürü Çolak’la..
    21. Aydın'daki hazine arazilerinde..
    22. Sevgi Yolu’nda keman eşliğinde..
    23. ‘Bursa’nın tarihini ve talihini..
    24. "Üniversitenin norm kadrosu rektörün..
    25. 5 ilde sahte para operasyonunda 12..
    26. Önce kaza yaptırdı, sonra kurşun..
    27. "ICC Türkiye Tahkim Günü" Konferansı
    28. Deyrizor'da YPG/PKK-DEAŞ arasındaki..
    29. Tuvalet kağıdında umuda yolculuk..
    30. Babasının elini bırakıp geri geldi,..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi