Bursa'nın o ilçesi ayakta! Siyonist İsrail’e protesto: Limandaki işçilere İsrail'e yönelik boykota destek çağrısı!

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki limanda basın açıklaması yapan Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları Platformu üyeleri, işçilere İsrail'e yönelik boykota katılmaları çağrısında bulundu.

Gemport Limanı'nda toplanan grup adına açıklama yapan platformun sözcüsü Kutlu Dane, İsrail devletinin 1948 yılında etnik arındırma ve terör operasyonu ile kurulduğunu söyledi.

İsrail'in kurulurken 800 bin Filistinliyi topraklarından sürdüğünü belirten Dane, "Bu insanların bir kısmını Gazze Şeridi'ne sürdü. Filistinliler topraklarına dönmek için ne zaman hamle yapsa İsrail onlara katliamlarla karşılık verdi. İsrail devleti, 7 Ekim'den bu yana 14 binden fazla Filistinliyi katletti." dedi.

Dane, Gazze'de gerçek bir soykırım girişimi ile karşı karşıya olunduğunu vurguladı.

Gemlik'teki ve tüm Türkiye'deki limanların işçilerine çağrıda bulunduklarını dile getiren Dane, "İsrail kazandığında emperyalizm kazanmakta, kapitalistler kazanmakta, biz kaybetmekteyiz. O yüzden yerimiz Filistin halkının yanıdır. Bugün Belçika'da liman işçileri İsrail'e mal taşıyan gemileri yüklemeyi nasıl reddediyorsa, gelin birlik olalım, aynısını örgütlü bir biçimde Türkiye limanlarında yapalım." diye konuştu.

Boykot çağrısına ilişkin pankartlar taşıyan grup, açıklamanın ardından dağıldı

ÖNE ÇIKAN VİDEO