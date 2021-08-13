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Bursa'nın Gemlik ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Gündem Bursa'nın Gemlik ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Gündem

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 18:04:00 -
Bursa'nın Gemlik ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Kumla Mahallesi'ndeki barakanın bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Makilik bölgenin büyük bölümünü saran alevler, itfaiye ve belediye ekipleri tarafından söndürüldü.

Öte yandan yangının çıktığı noktadaki kümeste bulunan ördekler ve tavuklar da çevredekiler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

 

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