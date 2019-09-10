Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlamaları başladı

Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlamaları büyük coşkuyla başladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu ve Bursa Mehter Takımı’nın konseriyle başlayan kurtuluş kutlamaları, vatandaşlardan ilgi gördü. 7’den 70’e herkes ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkuya ortak olurken, yabancı turistler de kutlamaları ilgiyle izledi. Bursa Tahtakıran Kılıç Kalkan ekibi de yaptığı gösteriyle büyük takdir topladı. Gecede, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi üyeleri, Bursa’nın kurtuluşunu temsili olarak canlandırdı. Türk bayrakları ile koşarak tarihi belediye binası önüne gelen milis kuvvetleri, vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı. İstiklal Marşı’nın okunması sırasında Belediye binasındaki Türk bayrağı gaziler tarafından göndere çekildi. Daha sonra Orhangazi Camii’nden kurtuluş salâsı okundu.

Milis kuvvetleri temsilcisi, Türk bayrağını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a öperek teslim etti. Başkan Alinur Aktaş da bayrağı öperek teslim aldı. Protokol tarafından da gazilere çiçek takdim edildi. Kurtuluş törenleri yarın saat 09.30’da Tophane Meydanı’nda başlayacak yürüyüş ile devam edecek.