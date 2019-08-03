Bursalılar dikkat Hafta sonu program yapacak Bursalılara meteorolojiden uyarı geldi.

Hafta sonu program yapacak Bursalılara meteorolojiden uyarı geldi. Meteoroloji verilerine göre bugün sıcaklık uyarısı verilirken, pazar günü ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre cumartesi günü sıcaklık uyarısı verildi. Şehirde bugün 15.00-18.00 saatleri arasında hissedilen hava sıcaklığının 36 dereceye kadar yükseleceği tahmin edilirken, pazar günü ise bazı bölgelerde sıcak havanın yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakması bekleniyor.

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