  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bursalı tekstilci korona virüsüne yenik düştü

Bursa’da tekstilci iş adamı Güray Çağlıyan yakalandığı korona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti.

2020-04-25 17:13:19 -
Bursalı tekstilci korona virüsüne yenik düştü

Bursa’da tekstilci iş adamı Güray Çağlıyan yakalandığı korona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti.


Bursa Uludağ Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Güray Fantazi İplik Yönetim Kurulu Başkanı Güray Çağlıyan’ın, korona virüsüne yakalanarak yaşamını yitirdi. İş adamı Çağlıyan’ın ölüm haberini Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın sosyal medya hesabından duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı