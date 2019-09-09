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Bursalı objektifler Tokat’ı fotoğrafladı

Tokat’ın tarihi ve turistik mekanları, Bursalı sanatçılar tarafından fotoğraflandı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:50
Bursalı objektifler Tokat’ı fotoğrafladı

Tokat’ın tarihi ve turistik mekanları, Bursalı sanatçılar tarafından fotoğraflandı.


Bursa’da yaşayan Fotoğraf Sanatçısı Nurcan Üçöz, memleketi olan Tokat’ta ekip arkadaşları ile birlikte bir gezi düzenlemek istedi. Tokat’taki fotoğraf sanatçıları ile irtibata geçen Üçöz 12 kişilik bir ekiple Tokat ve ilçelerini fotoğraflamak üzere kente geldi. Niksar, Erbaa ve Pazar başta olmak üzere il merkezi ve ilçelerdeki tarihi ve turistik mekanları fotoğraflayan ekip üyeleri, ortaya çıkan eserleri dijital platformlarda sergileyerek şehrin tanıtımına katkı sağlayacak. Fotoğraf Sanatçısı Nurcan Üçöz: “Memleketimin doğa güzelliklerini ve özellikle el sanatları ustalarını Bursa’da faaliyet gösteren arkadaşlarıma anlattığımda heyecanlandıklarını gözlemledim. Tokat’ta ikamet eden ve uzun yıllardır arkadaşlığımızı devam ettirdiğim Veyis Polat ve Niyazi Gürgen ile irtibata geçerek bizlere yardımcı olmalarını rica ettim. Kendileri de sağ olsunlar bizleri kırmayarak 3 gün boyunca bizlere rehberlik yaptılar. Bursa’dan gelen arkadaşlarımda Tokat’ı çok beğendiklerini, gerek el sanatları, gerekse tarih anlamında keşfedilmeyi bekleyen şirin bir Anadolu şehri olduğunu söylediler. Amacım Bursa’ya yakın şehirlerde yaşayan fotoğraf sevdalısı arkadaşlarımla birlikte daha geniş kapsamlı bir gezi düzenlemek" diye konuştu.


Bursa’dan gelen fotoğrafseverlere Tokat’ta mihmandarlık yapan Ödüllü Fotoğrafçı Süleyman Üzümcü ise, “Tokat’ımızı fotoğraflamaya gelen ekiplerimize, derneklerimize elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda Bursa’dan gelen arkadaşlarımıza, büyüklerimize Tokat’ı tercih ettikleri için çok teşekkür ederim. Şehrimizin eşsiz doğa güzellikleri, tarihi eserlerini ve el sanatlarını en güzel şekilde fotoğrafladıklarından şüphem yok.Ellerine, emeklerine sağlık” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:50
  1. fotoğraf
  2. sanat
  3. doğa

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