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Bursalı hacılara coşkulu karşılama!

Hac ibadetinin ardından kutsal topraklardan dönen Bursalı hacıları karşılamaya gelen yakınlarının buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Ailelerine kavuşmanın heyecanını yaşayan hacılar, yakınlarınca coşkuyla karşılandı.

28 Ağustos 2018 Salı 00:36
Bursalı hacılara coşkulu karşılama!

Bursa'da, hac ibadetinin ardından kutsal topraklardan dönen hacılar ile yakınlarının buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Hac vazifesini yerine getiren 275 kişi, hacı olarak geldikleri Bursa Yenişehir Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı. Havalimanı çıkışında yakınlarına kavuşan hacılar, gözyaşı döktü. Memleketlerine dönen hacılar uzun süre yakınlarıyla kucaklaşarak hasret giderdi. Hacılardan Mehmet Hanefi İnan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Çok güzel bir duygu. Allah herkese hacı olmayı nasip etsin.'' diye konuştu.

Türk Hava Yollarına teşekkür eden hacılar, çok güzel bir yolculuk geçirdiklerini söyledi.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 00:36
  1. hacılar
  2. Bursa Yenişehir Havalimanı

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