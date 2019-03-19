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Bursalı firmalar İspanya’da

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında otomotiv sektörü temsilcileri, İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen Automechanika Fuarı’na çıkarma yaptı.

19 Mart 2019 Salı 16:55
Bursalı firmalar İspanya’da

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında otomotiv sektörü temsilcileri, İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen Automechanika Fuarı’na çıkarma yaptı.


BTSO, Bursa iş dünyasının ihracatını ve rekabetçiliğini güçlendirmek için yurt dışı organizasyonlarını sürdürüyor. Automechanika Madrid Fuarı’nı; BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, 37. Meslek Komitesi Başkanı ve Heyet Başkanı Ercan Yalım ile sektör temsilcileri yer aldı. Heyet, 3 gün boyunca otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren fuarda ikili iş bağlantılarını kurma imkânı buldu.


BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Türkiye otomotiv endüstrisinin katma değerli üretim anlayışı sayesinde son derece etkin ve rekabetçi bir noktada bulunduğunu söyledi. Bursa’nın üretimdeki gücü ve tecrübesiyle Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden birisi olduğunu ifade eden Koçaslan, BTSO olarak otomotiv sektörünün dış ticaret hacmini artıran önemli yurt dışı fuarlara imza attıklarını vurguladı. Koçaslan, “Sektörümüzün dış ticaret odaklı büyümesini hedefliyoruz. BTSO olarak ilk defa sektör temsilcilerimizi Automechanika Madrid Fuarı’ ile buluşturduk. 650’ye yakın firmanın stant açtığı ve 40 binden fazla iş profesyonelinin ziyaret ettiği fuarın sektörümüz için yeni işbirlikleri oluşturacağına inanıyorum.” dedi.


37. Meslek Komitesi Başkanı Ercan Yalım, fuarda otomotiv sektörüne ilişkin elektronik sistemler, aksesuarlar, onarım, yönetim ve dijital çözümler gibi farklı alanlarda firmaların ürünlerini incelediklerini kaydetti. BTSO’nun Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında verimli bir organizasyon düzenlendiğini belirten Yalım, “Bursalı firmalarımız Automechanika Fuarı ile güçlü tedarikçi ve distribitörlerle birebir görüşme imkanı yakaladı. Katılımcılarımız yeni ticari diyaloglar kurarak Bursa’ya döndüler. Organizasyondan dolayı BTSO’ya teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:55
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