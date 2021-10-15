  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bursa'daki yangın kontrol altına alındı
Yerel

Bursa'daki yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın Kestel ilçesinde, tekstil ürünlerinin olduğu bir fabrikada çıkan yangın 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 15:58:00 -
Bursa'daki yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın Kestel ilçesinde tekstil fabrikasında saat 12.30 sularında yangın çıktı. Fabrikadaki yanıcı maddeler sebebiyle yangın hızla büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi ile 112 ekibi gönderildi.

Can kaybının yaşanmadığı fabrika küle dönerken, işçiler ise içerdeki top kumaşları tahliye etmek için büyük çaba sarf etti.

Yangını itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla, 3 saatin sonunda kontrol altına alındı.

Drone ile havadan çekilen görüntülerde kısmî alevlerin olduğu gözlenirken, ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Motorin ve benzine zam geldi! Motorinin fiyatı ilk kez 8 lirayı aştı
Ekonomi

Motorin ve benzine zam geldi! Motorinin fiyatı ilk kez 8 lirayı aştı

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 40 kuruş, motorine 41 kuruş zam geleceği açıklandı. Benzinde 17 kuruş, motorinde ise..
CHP'li Özgür Özel'in görüştüğü 'çiftçi' çete lideri çıktı
Gündem

CHP'li Özgür Özel'in görüştüğü 'çiftçi' çete lideri çıktı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ziyareti sırasında çiftçi olduğunu söyleyen bir kişi traktörüne el konulduğunu iddia etmişti ancak o kiş..
Ertelenen genel kurul yarın!
Spor

Ertelenen genel kurul yarın!

Galatasaray Kulübünün ertelenen 2019 yılı olağan mali genel kurulu yarın gerçekleştirilecek.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay