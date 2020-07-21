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Aktüel

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-21 14:47:02 -
Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 8'i tutuklandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 8'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 3 aylık çalışmalar neticesinde, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülenlere yönelik dün operasyon düzenlemişti.

Farklı adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 10 zanlı yakalanmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 150 gram metamfetamin, bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar ile ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirilmişti.


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