Bursa'daki trafik kazasında ölü sayısı yükseldi
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 3 gün önce meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği kazada ölü sayısı 2'ye çıktı.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 3 gün önce meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Orhaneli ilçesinde 23 Kasım'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişiden Adem Sam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sam'ın cenazesinin Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde yarın toprağa verileceği öğrenildi.
Orhaneli'den Bursa istikametine seyreden Ömer Anlağan kontrolündeki 16 ATA 071 plakalı otomobil, Yörükler Mahallesi yakınlarında Y.S. yönetimindeki 16 AB 119 plakalı otomobille çarpışmıştı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir köyde imamlık yaptığı öğrenilen Ömer Anlağan, kaza yerinde hayatını kaybetmiş, sürücü Y.S. ile araçlarda bulunan M.E.K, A.S, R.B. ve Adem Sam yaralanmıştı.