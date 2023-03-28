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Aktüel Bursa’daki tarihi eserlere lazer tarama
Aktüel

Bursa’daki tarihi eserlere lazer tarama

Yeniakit Publisher
2023-03-28 11:08:00 -
Bursa’daki tarihi eserlere lazer tarama

Bursa Büyükşehir Belediyesi, olası bir depremin ardından aynılarını yeniden yapabilmek için kentteki ecdat emaneti eserleri lazer tarama cihazlarıyla 3 boyutlu olarak modelliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarih boyunca yaşadığı büyük deprem ve yangın felaketleriyle önemli eserlerin tahrip olduğu Bursa’da, geçmişte yaşanan tecrübelerden çıkarılan dersle tüm ecdat emanetleri birebir ölçümlenip, modellenerek kayıt altına alınıyor. Çalışma ile bir tarihi eser tamamen yerle bir olsa da aynısını yeniden yapmak mümkün olacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Harita Şube Müdürlüğü ekipleri, 2015 yılında Türkiye’deki belediyelerde bir ilk olarak yersel lazer tarama cihazı ile ölçümlere başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise yaptığı açıklamada, “Hedefimiz kentimizdeki gerek tarihi, gerekse mimari değeri olan tüm eserleri modellemek. Allah ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın tabii ki ama olası bir felakete karşı konutlarımızdan anıtlarımıza kadar tüm yapılarımızı depreme dirençli hale getirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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