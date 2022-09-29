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Yerel Bursa’daki silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti
Yerel

Bursa’daki silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 01:53:00 -
Bursa’daki silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti

Olay, Yenişehir’e bağlı Çayır Mahallesi Hürriyet Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saat 19.30 civarında Halil G. (53) tarafından silah ile açılan ateş sonucu Ekrem T. (30) kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda yaralanan M.K., S.K., M.K. isimli vatandaşlar Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından Bursa Şevket Yılmaz Hastanesine sevk edildi. Yenişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekiplerinin olay sonrası gözaltına aldığı Halil G., sorgusu yapılmak üzere emniyete götürülürken, ilçeye güvenlik amaçlı çok sayıda çevik kuvvet ekipleri gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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