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Aktüel Bursa'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Bursa'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 16:51:51 -
Bursa'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da 500 polisin katılımıyla düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Gemlik ilçesinde iki gün önce gerçekleştirilen operasyon kapsamında bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 5'i savcılık talimatıyla salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden D.K, A.G, A.A, İ.Ç, M.D. ve S.Ş. tutuklandı, E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği ve 135 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildiği öğrenildi.

Gemlik'te bazı kişilerin ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptığını belirleyen polis ekipleri, ilçedeki bazı adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlemiş, 11 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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