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Bursa’daki şafak operasyonu... 2 otobüsle adliyeye götürüldüler

Bursa narkotik polisi tarafından İstanbul ve Bursa’da şafak vakti eş zamanlı olarak yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden işlemleri devam eden 16 kişi daha 2 otobüsle adli makamlara sevk edildi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:25
Bursa’daki şafak operasyonu... 2 otobüsle adliyeye götürüldüler

Bursa narkotik polisi tarafından İstanbul ve Bursa’da şafak vakti eş zamanlı olarak yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden işlemleri devam eden 16 kişi daha 2 otobüsle adli makamlara sevk edildi.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Asayiş Şube dahil olmak üzere 500 personelin katılımıyla Bursa merkez olmak üzere, İznik ilçesi ve İstanbul’da 20 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şafak vakti yapılan baskınlarda PÖH ekipleri evlerin kapılarını koçbaşı desteğiyle kırarken, çevik kuvvet ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Dronelerin gökyüzünden takip ettiği operasyonda narkotik köpekleri ile evlerde yapılan aramalarda, bin 160 gram preslenmiş reçine esrar, 200 gram kubar esrar, 24 gram metamfetamin, 10 gram sentetik kannabinoid, 6 adet ecstasy tablet ele geçirildi.


Operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 kişi daha adli makamlara sevk edildi. Şahısların savcılık sorgusu devam ediyor.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:25
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