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Yerel Bursa'daki orman yangını kontrol altında
Yerel

Bursa'daki orman yangını kontrol altında

Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde çıkan orman yangını 2 saat gibi bir sürede kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 15:47:00 -
Bursa'daki orman yangını kontrol altında

Yangın, saat 13.00 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Doğancı Mahallesi ormanlık alanda başladı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve Alo 177 Orman Yangın ihbar hattına bildirdi.

Kısa sürede olay yerine, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve ekipler sevk edildi. Ayrı bölgelerden 12 arazöz ve 60'ın üzerinde personelle yangına müdahale ederken, yangın helikopteri de havadan müdahalesini sürdürüyor.

Alınan ilk bilgilere göre, yangının büyümesinin engellenerek kontrol altına alındığı ifade edildi.

Yangının çıkış sebebinin daha sonra yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacağı belirtilirken, 5 dönümlük arazinin etkilendiği açıklandı.

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