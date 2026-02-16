Bursa’daki korkunç kaza kamerada

  • İSTANBUL
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen ve 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa ilçesi Çavuş Mahallesi’nde saat 08.15 sıralarında K.G. (74) yönetimindeki otomobil, Mustafakemalpaşa istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelen S.K. (55) idaresindeki minibüsle çarpıştı.

Çift taraflı gerçekleşen kazada sürücüler ile minibüste yolcu olarak bulunan M.Y. (25) hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol kısa süreli kontrollü olarak sağlanırken, trafik akışı tamamen kapanmadı ve yol trafiğe açık tutuldu.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Kaza, bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

