Bursa'daki Hasköy Göleti'nde balık ölümleri yaşandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Hasköy Göleti'nde, balık ölümleri yaşandı.

Gölette çok sayıda telef olmuş balık gören vatandaşlar, durumu ilgililere aktardı.

Bölgeye sevk edilen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede, balık ölümlerinin, su seviyesinin azalmasına bağlı olarak yaşanan oksijen yetersizliğinden kaynaklandığını belirledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin göletteki incelemeleri tamamladığını söyledi.

Bölgede sıcaktan kaynaklanan su kaybı yaşandığını aktaran Aygül, "Yağışlar yeterli olmayınca göletteki su oldukça azalmış. Bu durum, balıkların yaşamak için ihtiyaç duydukları oksijenin de gerekli miktarın çok çok altına düşmesine neden olmuş. Böylece ne yazık ki balıklar, oksijen yetersizliğinden telef olmuşlar." diye konuştu.

Aygül, gölette 150-160 kilograma denk gelen balık ölümü söz konusu olduğunu vurgulayarak, "Bir hastalık tespit edilmedi. Tekrar yağışlar başlamadan bir çözüme kavuşması mümkün görünmüyor." ifadelerini kullandı.