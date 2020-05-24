  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bursa’daki boş camilerde tekbir sesleri yükseldi

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında bayram namazı kılınmayan Bursa’daki camilerden tekbir sesleri yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 07:25:08 -
Bursa’daki boş camilerde tekbir sesleri yükseldi

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında bayram namazı kılınmayan Bursa’daki camilerden tekbir sesleri yükseldi.


Camilerden uzak kalmanın hüznünü bir nebze azaltmak maksadıyla bayramın ilk gününde her ilin kendi bayram namazı vaktinde minarelerden bayram günlerinin şiârından olan tekbirler yükseldi. Bursa’da da Ulucami, Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar ve Mihraplı gibi büyük camilerden yükselen tekbirler, boş cadde ve sokaklarda yankılandı. Geçmiş senelerde binlerce kişinin avlusuna kadar hınca hınç doldurduğu Ulucami’de müezzin tarafından getirilen tekbir, boş cami ve avlusunda yankılandı. Evlerinde kalan vatandaşlar, tekbirlere eşlik etti.


Ayrıca Bursa’da I. Bayezid tarafından 1396-1400 yılları arasında yaptırılmış olan Ulucami’de geçmiş yıllarda yaşadığı tadilat sebebiyle kılınmayan bayram namazından sonra bu ikincisi olduğu ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı