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Bursa'daki bazı cadde ve alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi

Atatürk Caddesi, Hanlar ve Çarşılar Bölgesi, Kent Meydanı gibi sürekli yoğunluğun olduğu bölgelerle maske takılacak

Yeniakit Publisher
2020-05-21 19:49:41 -
Bursa'daki bazı cadde ve alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi

BURSA (AA) - Bursa'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 ilçedeki bazı cadde ve alanlarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin etme, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararının alınarak uygulamaya geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, bu kapsamda İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla, kentin tüm ilçelerinde koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak 17 ilçede yoğunluğun oluştuğu cadde ve alanlarda vatandaşlara, iş yeri sahipleri ve çalışanlarına, ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi ya da bez maske kullanımının zorunlu hale getirildiği ifade edildi.

Tıbbi süreç izlenerek diğer bölgelerde de uygulama konusunda karar alınabileceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Açıklamada, merkez Osmangazi ilçesindeki Atatürk Caddesi, Hanlar ve Çarşılar Bölgesi, Kent Meydanı gibi sürekli yoğunluğun olduğu bölgelerle maske takma zorunluluğunun getirildiği diğer cadde ve alanların isimleri paylaşıldı.

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