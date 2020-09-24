  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'daki "baltalı" cinayet sanığına müebbet hapis cezası verildi
Aktüel

Bursa'daki "baltalı" cinayet sanığına müebbet hapis cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-24 12:56:35 -
Bursa'daki "baltalı" cinayet sanığına müebbet hapis cezası verildi

BURSA (AA) - Bursa'da, evinin inşaat işini aldığı akrabasını baltayla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Cevdet Uçar, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tarafların avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada son sözü sorulan sanık pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti sanık Cevdet Uçar'a, "Tasarlayarak adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ardından cezasında indirime giderek müebbet hapse çevirdi. Heyet ayrıca sanığa yağma suçundan da 10 yıl hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

- Olay

Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Hasanağa Mahallesi'nde, 27 Şubat 2018'de, yalnız yaşayan Süleyman Kıran (51) çalıştığı tekstil firmasına gitmeyince, arkadaşları evine geldikleri Kıran'ın cesedini odunluk bölümünde bulmuştu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kıran'ın başına baltayla vurularak öldürüldüğünü belirlemiş, katil zanlısı Cevdet Uçar (51), 1 Mart 2018'de yakalanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kriz çıkaracak hamle! İran, ABD uçak gemisini hedef aldı
Dünya

Kriz çıkaracak hamle! İran, ABD uçak gemisini hedef aldı

İran, ABD'nin uçak gemisini vurmak için nişan aldı. ABD'ye ait USS Nimitz uçak gemisi ve beraberindeki filo, İran Devrim Muhafızları tarafın..
Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi'nden skandal sözler!
Dünya

Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi'nden skandal sözler! "Erdoğan'ın nefesi kesildiğinde..."

Türkiye'de 5 yıl görev yapan Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, alçak ifadeler kullandı. Haddini aşan Erdmann, "Erdoğan'ın ..
Egemen Bağış'tan Macron'a olay sözler
Dünya

Egemen Bağış'tan Macron'a olay sözler

Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ilgili olay açıklamalar yaptı.
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı