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Aktüel

Bursa'da yolcu otobüslerine yönelik denetim

Denetime katılan Vali Yakup Canbolat, yolculara maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-30 17:56:56 -
Bursa'da yolcu otobüslerine yönelik denetim

BURSA (AA) - Bursa'da yolcu otobüslerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerle ilgili Vali Yakup Canbolat'ın katılımıyla denetim yapıldı.

Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden ayrılan şehirler arası yolcu otobüslerini denetleyen Canbolat, yolculara maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.

Canbolat, salgının devam ettiğini belirterek, yolculardan bayram ziyaretlerinde teması en aza indirmelerini ve tedbir almalarını istedi.

Denetimlerde polisler maskesi olmayan yolculara maske dağıtırken kolonya ikramında da bulundu.

Ayrıca, belgeleri denetlenen otobüs sürücüleri, seyir halindeyken trafik kurallarına uymaları yönünde ikaz edildi.

Denetimlere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç da katıldı.






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