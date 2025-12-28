Bursa’da Yılbaşı Mesaisi: Emniyetten Suç ve Suçluya Geçit Yok!
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, yeni yıl öncesinde kentin huzurunu güvence altına almak için düğmeye bastı. Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım başta olmak üzere şehrin kilit noktalarında düzenlenen dev operasyona; Asayişten Narkotiğe, Terörle Mücadeleden Çevik Kuvvete kadar tüm birimler katıldı.
Eş zamanlı yürütülen denetimlerde hem araçlar didik didik arandı hem de eğlence mekanları ile umuma açık işletmeler mercek altına alındı. Kimlik sorgulamalarının titizlikle yapıldığı uygulamalarda,
kamu düzenini tehdit edebilecek her türlü unsura karşı adeta "sıfır tolerans" gösterildi.
Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzurunu kaçırmak isteyebilecek olumsuzluklara karşı denetimlerin artarak süreceğini vurgulayarak, "Güvenli bir Bursa için görev başındayız" mesajı verdi.