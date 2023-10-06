Bursa'da Yasin Börü ve arkadaşları düzenlenecek programla anılacak

PKK/HDP'lilerin 6-8 Ekim 2014'teki saldırılarında başta Diyarbakır olmak üzere bölgede birçok dindar kişi katledilmiş, bu şehitlerden henüz 16 yaşında olan Yasin Börü başta olmak üzere arkadaşları Riyad Güneş, Hüseyin Dakak, Hasan Gökgöz, Turan Yavaş ve Cumali Güneş de hayırseverler tarafından bağışlanan kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtırken gerçekleştirilen saldırılarda PKK/HDP'liler tarafından vahşice şehit edildi.



Program hakkında konuşan HÜDA PAR Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Yasin Söğüt, 8 Ekim Pazar günü saat 19.30'da başlayacak olan programda konuşmaların yapılacağını, ilahi ve ezgilerin seslendirileceğini ifade ederek etkinliğe erkek kadın tüm Bursalıları davet etti.

"Programa davet"

HÜDA PAR Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Yasin Söğüt

HÜDA PAR Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Yasin Söğüt, "Her yıl olduğu gibi bu yılda 6-8 Ekim şehitlerimizi anma ve uğruna canlarını feda ettikleri kutlu davalarını anlamak uğruna Bursa 15 Temmuz (Şehreküstü) Meydanı'nda üç gündür stant ve resim sergisi çalışması yapıyoruz. Bu etkinlerimizin en sonuncusu ise 8 Ekim akşamı Merinos AKKM'de parti sözcümüz ve Milletvekilimiz Sayın Serkan Ramanlı'nın katılacağı salon programıyla inşallah etkinliklerimizi neticeye erdireceğiz." dedi.

"Gelin bu davayı hep birlikte omuzlayalım"

Bu davanın Peygamberlerin davası olduğunu belirten Söğüt, "Bu davanın varisleri bizleriz ve bu yük artık bizlerin boynundadır. Bütün genç kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Gelin bu davayı hep birlikte omuzlayalım. Bu dava uğruna fedakârlıklar yapalım. 6-8 Ekim şehitlerimiz göstermişlerdir ki bu dava uğruna canların dahi feda edilebileceği bir davadır. Bütün halkımızı 8 Ekim Pazar günü Osmangazi ilçesinin Merinos Kongre Kültür Merkezi'nde (Orhangazi Salonu) saat 19.30'da başlayacak olan anma programında Şehit Yasin Börü ve arkadaşlarını yâd edeceklerini bu vesileyle bütün halkımızı bekliyoruz." diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şehit Yasin Börü ve arkadaşlarını anma programına konuşmacı olarak HÜDA PAR Sözcüsü ve Milletvekilli Serkan Ramanlı ve İlahiyatçı Mehmet Göktaş katılacağı bildirildi. (İLKHA)