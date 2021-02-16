  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Bursa’da yarın okullar tatil mi? Bursa yüz yüze eğitim olacak mı 17 Şubat
Eğitim

Bursa’da yarın okullar tatil mi? Bursa yüz yüze eğitim olacak mı 17 Şubat

Bursa’da yüz yüze eğitim ne zaman? Bursa’da yüz yüze eğitime kar engeli yaşandı. 15 Şubat’ta köy okullarında, anaokullarında, kurslarda yüz yüze eğitimin başlaması planlanırken yoğun kar yağışı sebebiyle Bursa’da 15-16 Şubat tarihlerinde ara verildi. Peki, Bursa’da yarın okullar tatil olacak mı? Bursa yüz yüze eğitim yarın var mı? 17 Şubat Bursa okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-02-16 17:52:00 -
Bursa’da yarın okullar tatil mi? Bursa yüz yüze eğitim olacak mı 17 Şubat

Bursa okullar tatil mi son durum | Bursa hafta sonundan itibaren yoğun kar yağışına teslim oldu. Bu sebeple 15 Şubat’ta başlaması gereken yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, Bursa’da 17 Şubat Çarşamba yüz yüze eğitim olacak mı?

Bursa’da yarın okullar tatil mi? Bursa yüz yüze eğitim olacak mı 17 Şubat

Bursa’da kar yağışının etkisini birkaç gün daha sürdürmesi bekleniyor. Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizde yer yer devam eden kar yağışının tüm bölgelerimizde aynı yoğunlukta olmaması nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesi kararı İlçe Kaymakamlıklarına ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarına bırakılmıştır. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel esnek mesai uygulaması kapsamında birim amirlerince ayrı ayrı değerlendirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

17 Şubat’ta okulların tatil olup olmadığı henüz açıklanmadı. Konu hakkında sıcak gelişmeler yaşandığında haberlerimizde yer alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kokuşmuş mahallenin sözcüsü bile isyan etti! HDP, CHP, İYİ Parti’ye topa tuttu
Gündem

Kokuşmuş mahallenin sözcüsü bile isyan etti! HDP, CHP, İYİ Parti’ye topa tuttu

Neler Oluyor Hayatta isimli programı sunan Hakan Ural, Gara'da PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan 13 vatan evladıyla ilgili sesini çık..
Kim Milyoner Olmak İster ile ilgili flaş karar
Medya

Kim Milyoner Olmak İster ile ilgili flaş karar

ATV'de Kardeşlerim isimli dizinin Cumartesi gününe alınmasının ardından Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla ilgili flaş bir karar alındı...
Türkiye'den kritik
Teknoloji

Türkiye'den kritik "Anti-Balistik" füze hamlesi

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, ROKETSAN'ın balistik füze savunma sistemi çalışmalarına hız vereceğini açıkladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay