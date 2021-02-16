Bursa okullar tatil mi son durum | Bursa hafta sonundan itibaren yoğun kar yağışına teslim oldu. Bu sebeple 15 Şubat’ta başlaması gereken yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, Bursa’da 17 Şubat Çarşamba yüz yüze eğitim olacak mı?

Bursa’da yarın okullar tatil mi? Bursa yüz yüze eğitim olacak mı 17 Şubat

Bursa’da kar yağışının etkisini birkaç gün daha sürdürmesi bekleniyor. Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizde yer yer devam eden kar yağışının tüm bölgelerimizde aynı yoğunlukta olmaması nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesi kararı İlçe Kaymakamlıklarına ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarına bırakılmıştır. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel esnek mesai uygulaması kapsamında birim amirlerince ayrı ayrı değerlendirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

17 Şubat’ta okulların tatil olup olmadığı henüz açıklanmadı. Konu hakkında sıcak gelişmeler yaşandığında haberlerimizde yer alacak.